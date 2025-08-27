نيوم يضم مدافع الهلال لمزاملة أحمد حجازي

أنهى نادي نيوم السعودي، إجراءات التعاقد مع خليفة الدوسري مدافع نادي الهلال، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنتهي يوم 9 سبتمبر المقبل.

وسيزامل خليفة الدوسري، المدافع المخضرم أحمد حجازي نجم منتخب مصر في صفوف نيوم.

وبدأ الدوسري مسيرته مع القادسية قبل الانتقال إلى الهلال ومنه إلى نيوم، حيث يبدأ مشواره مع الفريق في الدوري السعودي مساء الخميس بمواجهة أهلي جدة في الجولة الأولى.

ودعم نيوم صفوفه بعدة صفقات تحضيرا للموسم الجديد وعلى رأسهم: ألكسندر لاكازيت مهاجم ليون، ومارسين بولكا حارس مرمى نيس.

نيوم السعودي يتعاقد مع لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق

فيما أعلن نادي نيوم السعودي، إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع عبدالله دوكوري لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

انتهاء عقد دوكوري مع إيفرتون

اللاعب المالي الدولي انتهى تعاقده مع نادي إيفرتون الإنجليزي مع نهاية الموسم الماضي 2025/24.

وكان صاحب الـ 32 عاما انضم لصفوف إيفرتون قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 20/21.

وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي بـ 36 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين خلال 2722 دقيقة لعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.