السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

رغم اقترابه من نيوم، مصطفى محمد يقود نانت ضد أنجيه وديا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يشارك الدولي المصري مصطفى محمد في تشكيل فريق نانت الفرنسي الذي أعلنه المدرب لويس كاسترو، استعدادًا لمواجهة أنجيه وديا ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد 2025 /2026.

ويأتي ظهور مصطفى محمد في تشكيل نانت، رغم الأنباء المنتشرة في الساعات الأخيرة بشأن موافقته على عرض نادي نيوم السعودي، تمهيدا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تشكيل نانت لمواجهة أنجيه

في حراسة المرمى: لوبيز.

في خط الدفاع: أميان- أوازيم- تاتي- جين كيفين.

في خط الوسط: ضيوف- لويس- ليبينانت.

في خط الهجوم: ماتياس أبلين- جيراسي- مصطفى محمد

 

موقف مصطفى محمد من الانتقال لنيوم

واقترب مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق، من الانتقال إلى نادي نيوم السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى موافقته المبدئية على خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين.

وكشف موقع "Foot Africa" عن دخول نادي نيوم في مفاوضات رسمية مع نانت الفرنسي، للتعاقد مع مصطفى محمد، مشيرا إلى أن اللاعب بات هدفا رئيسيا لإدارة النادي السعودي من أجل تعزيز خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مصطفى محمد، وافق على عرض نيوم، ومن المنتظر أن يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 5 ملايين يورو حال إتمام الصفقة.

وواصل التقرير أن من المقرر أن يسدد نادي نيوم مبلغ 10 ملايين يورو إلى نادي نانت، لشراء المدة المتبقية من عقد المهاجم المصري، الممتد حتى 30 يونيو 2027.

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ماذا قدم مصطفى محمد في الاحتراف؟

ومنذ رحيل مصطفى محمد عن الزمالك وخوضه لرحلة احتراف خاض صاحب الـ 27، 170 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 13 آخرين. 

وشارك مع نانت الفرنسي في 112 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، ونجح في صناعة 8 أهداف. 

أما رفقة فريق جلطة سراي التركي، شارك في 58 لقاء بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفا، وصنع 5 آخرين. 

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