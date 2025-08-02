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رياضة

رسميا، نيوم السعودي يتعاقد مع موهوب موناكو الفرنسي

سايمون بوايري، فيتو
سايمون بوايري، فيتو

أعلن نادي نيوم السعودي، اليوم السبت، عن تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الشاب سايمون بوابري قادما من موناكو الفرنسي.

وكان نيوم الصاعد حديثا إلى دوري روشن للمحترفين قد حسم الصفقة وفقا لتقارير سعودية وعالمية.

نيوم يقدم صفقته الجديدة

ونشر النادي السعودي عبر حسابه على "إكس" فيديو لتقديم بوابري مُعلقا: "نيوم الاختيار الأول للمواهب".

أرقام بوايري لاعب نيوم الجديد 

ولعب بوابري صاحب الـ 19 عاما 5 مباريات فقط مع الفريق الأول لموناكو، إلا أنه تألق مع فريق الناشئين بالنادي الفرنسي مسجلا 7 أهداف وصنع 3 في 28 مشاركة.

وسبق أن حسم نيوم عدة صفقات مهمة هذا الصيف أبرزها المهاجم الفرنسي المخضرم ألكسندر لاكازيت بالإضافة إلى الحارس البولندي مارسين بولكا، والإيفواري أمادو كوني لاعب ستاد ريمس، بينما يقود الفريق المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه الذي تم التعاقد معه هذا الصيف أيضا.

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