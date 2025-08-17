الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي من طراز فلسطين 2

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد “ مطار بن جوريون الإسرائيلي ” في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح.

وقالت جماعة الحوثي في بيانها إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على العدوان الاسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع 'فلسطين 2'، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين الى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".

وأكد الحوثيون في بيانهم أن "ما يجري في غزة منذ ما يقارب العامين، هو تأكيد واضح على مدى استهانة إسرائيل بدماء الفلسطينيين واستهانتها بدماء العرب والمسلمين، فجريمة الإبادة الجماعية غير المسبوقة لم تتوقف، والحصار والتجويع مستمر على مرأى ومسمع العالم أجمع".

