الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي من طراز فلسطين 2

المتحدث العسكري باسم
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد “ مطار بن جوريون الإسرائيلي ” في منطقة يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح.

الحوثيون: استهدفنا مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي


وقالت جماعة  الحوثي في بيانها  إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة وردا على العدوان الاسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع 'فلسطين 2'، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين الى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".

txt

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يعلن تفاصيل استهداف الاحتلال بصاروخ فرط صوتي فلسطين 2

وأكد الحوثيون في بيانهم أن "ما يجري في غزة منذ ما يقارب العامين، هو تأكيد واضح على مدى استهانة إسرائيل بدماء الفلسطينيين واستهانتها بدماء العرب والمسلمين، فجريمة الإبادة الجماعية غير المسبوقة لم تتوقف، والحصار والتجويع مستمر على مرأى ومسمع العالم أجمع".

 

الحوثيون صاروخ باليستي إسرائيل

