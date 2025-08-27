حريق ضخم بمصنع قطن في سمنود بالغربية

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق هائل داخل مصنع لتصنيع القطن مقام على مساحة تُقدَّر بنحو 600 متر ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي وسكان المنطقة.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق ضخم داخل مصنع للقطن، وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على النيران بالكامل بعد جهود استمرت لفترة طويلة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر المادية الناتجة عنه.



