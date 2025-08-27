الخميس 28 أغسطس 2025
حريق ضخم بمصنع قطن في سمنود بالغربية

حريق ضخم بمصنع قطن
حريق ضخم بمصنع قطن في سمنود بالغرببة

شهدت قرية الراهبين التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق هائل داخل مصنع لتصنيع القطن مقام على مساحة تُقدَّر بنحو 600 متر ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي وسكان المنطقة.

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، محافظ الغربية يتفقد لجان التصويت بطنطا (صور)

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق ضخم داخل مصنع للقطن، وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بكثافة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء نجحت في السيطرة على النيران بالكامل بعد جهود استمرت لفترة طويلة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر المادية الناتجة عنه.
 

