دمياط تطلق فعاليات الدورة الرياضية الصيفية الأولى برأس البر (صور)

شهدت مدينة رأس البر مساء الأربعاء انطلاق فعاليات الدورة الرياضية الصيفية الأولى، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بدمياط خلال الفترة من 21 الى 24 أغسطس الجاري، بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز الرياضية.

وأطلق الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط شعلة البطولة في أجواء احتفالية مبهرة جمعت بين الطابع الرياضي والإبداع الفني.

حضور رسمي ودعم للرياضة

شارك في حفل الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، منهم الدكتور محمد فوزي مدير مديرية الشباب والرياضة، ياسر أبو هندية رئيس نادي رأس البر الرياضي، اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية للمدينة.

انطلاق فعاليات الدورة الرياضية الصيفية الأولى

عروض فنية تجسد روح دمياط

تخلل الافتتاح فقرات استعراضية قدمها النشء والشباب جسدت الهوية الدمياطية من خلال لوحات فنية وموسيقية وغنائية، بجانب فقرة "دمياط في عيون شبابها" التي عكست طموحات الجيل الجديد عبر أعمال مسرحية وتشكيلية متنوعة.

تصريحات المحافظ: دعم كامل للمواهب

ومن جانبه أعرب محافظ دمياط عن سعادته بإطلاق الدورة الأولى، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الشباب والموهوبين رياضيًّا وفنيًّا، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت عبر مبادرات مثل "مواهب دمياط" و"مهرجان دمياط". كما شدد على اهمية استثمار هذه البطولات في تأهيل اللاعبين للمنافسة محليًّا ودوليًّا.

وزارة الشباب: بناء جيل رياضي واع

كما أكد الدكتور محمد فوزي ان الدورة تأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الحركة الرياضية واكتشاف المواهب، مشيرًا إلى اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب بتنمية مهارات النشء في مختلف الألعاب.

منافسات متنوعة وتكريم الأبطال

تستمر فعاليات الدورة على مدار أربعة أيام، حيث شهد المحافظ منافسات السباحة بمشاركة لاعبين من مختلف الأندية إلى جانب سباحي الباراليمبيك، وتم تكريم الفائزين وسط أجواء احتفالية، فيما قدمت منطقة السباحة درعا تذكاريا الى المحافظ بحضور الكابتن إسلام صميدة عضو الاتحاد المصري للسباحة وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي.

