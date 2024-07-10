طاقم حكام إسباني يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

الدوري المصري، يدير طاقم حكام إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس مواجهة الأهلي وبيراميدز، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.

ويعاون روخاس مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.

ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.