إلهام شاهين تهنئ أنغام بعودتها بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا

أرسلت الفنانة إلهام شاهين رسالة تهنئة إلى المطربة أنغام، بعد عودتها إلى مصر قادمة من ألمانيا، حيث خضعت لرحلة علاجية استمرت نحو شهر كامل.

وقالت إلهام شاهين لأنغام في رسالتها، التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "حبيبتي الغالية، وصديقتي الجميلة، الفنانة الرائعة الراقية، ألف حمد لله على سلامتك، وربنا يتم شفاكي على خير.. نورتي بلدك".

وأعربت إلهام شاهين عن تطلعها الدائم لجديد أنغام الفني، وقالت: “ننتظر منك دائمًا كل جميل وجديد من أغان رائعة وفن جميل أسعدنا ويسعدنا وسيسعدنا دائمًا، ربنا يحميكی ويخلیكی لفنك وعائلتك وأصدقائك ومحبينك في كل مكان في الدنيا.. بحبك يا برج الجدی یا طیبه یا جدعة یا فنانة أصيلة”.

عودة أنغام إلى القاهرة بعد الجراحة

وعادت الفنانة أنغام إلى أرض مصر بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، تضمنت استئصال جزء من البنكرياس. وكان الإعلامي محمود سعد قد أعلن عن عودتها عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أنه سمع صوتها من الطائرة لحظة وصولها، ووجد صوتها "جميلًا ومتألقًا كالعادة".

وأوضح سعد أن أنغام بدأت بالفعل مرحلة الاستشفاء والنقاهة، وأن الأطباء سمحوا لها بالعودة بعد استقرار حالتها الصحية وتجاوبها الجيد مع العلاج.

وتخضع الفنانة حاليًا لبرنامج تعافٍ تدريجي ومتابعة طبية دقيقة، بهدف استعادة صحتها الجسدية والنفسية قبل العودة إلى نشاطها الفني. وقد أظهرت الصور المتداولة لأنغام عند وصولها علامات الإرهاق التي تعكس حجم المعاناة الصحية التي مرت بها.

