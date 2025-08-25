إلهام شاهين: من لا تعجبه آرائي لا يتابعني وأتعرض للهجوم منذ عام 2013

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن تعليق متابع تمنى لها الموت خلال صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قائلة إن الموت لا يزعجها ولا تخشى من ذلك الأمر.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "هو أنا كاتمة على نفسه، ولما ييجي ميعادي هموت، معرفش أنا تعباه في إيه والشخص اللي كتب ده لا يعرفني ولا أعرفه، ولما يتمنى الموت لحد ميعرفوش يبقى مريض نفسيًا ، لأن أكيد مفيش أذي مني ليه شخصيا.. أنت زعلان مني أوي ليه".

وأشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أن السوشيال ميديا تهاجم لمجرد الهجوم دون التحقق ،وخاصة الهجوم على الفنانين، وهناك أشخاص لا تعجبهم آرائي كوني امرآة جريئة ولدي آرائي الشخصية التي تعبر عن نفسي، ومن لا تعجبه آرائي لا يأخذ بها، فلماذا الهجوم المبالغ.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أنه منذ عام 2013 هناك هجوم من قبل الإخوان بشكل مستمر وأنها ليست خبيرة على السوشيال ميديا وأشارت أنا أطرح عليها أفكاري وأروج للسياحة أو أخباري الفنية وأتابع صفحتي الشخصية فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.