ثقافة وفنون

أول تعليق من شقيق أنغام بعد عودتها إلى مصر

عبر المؤلف الموسيقي خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عن سعادته بعودة الأخيرة من رحلتها العلاجية في ألمانيا عقب إجرائها عملية دقيقة في البنكرياس.

ونشر “سليمان” صورة لها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وقال: أختي وأمي حبيبتي رجعت بالسلامة، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

عودة الفنانة أنغام إلى مصر

وعادت الفنانة أنغام إلى مصر قادمة من ألمانيا، حيث خضعت هناك لرحلة علاجية استمرت نحو شهر كامل.

وأظهرت الصور المتداولة علامات واضحة للإرهاق على ملامح الفنانة، في انعكاس لحجم المعاناة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وسط تفاعل واسع من جمهورها الذي أعرب عن تمنياته لها بالشفاء العاجل وعودة سريعة إلى نشاطها الفني.

وأعلن الإعلامي محمود سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عودة أنغام إلى القاهرة، قائلا: "من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام وقلت لها حمدًا لله على السلامة، نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة".

وأوضح سعد أن “أنغام” بدأت بالفعل مرحلة الاستشفاء والنقاهة بعد تجاوبها الجيد مع العلاج واستقرار حالتها الصحية، مشيرا إلى أن الأطباء سمحوا بعودتها إلى مصر عقب إتمام المراحل الأساسية من التعافي.

ويأتي هذا الظهور بعد خضوع أنغام لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا، تضمنت استئصال جزء من البنكرياس، إثر مشكلات صحية استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

 وتخضع الفنانة حاليًّا لبرنامج تعافٍ تدريجي يشمل متابعة طبية دقيقة، مع الحرص على استعادة صحتها الجسدية والنفسية قبل استئناف نشاطها الفني المعتاد.

