شاهد، احتفال شيكو بانزا لاعب الزمالك بهدفه في مرمى فاركو

احتفل شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك بهدف التقدم على فاركو مع جماهير الأبيض في المدرجات على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل شيكو بانزا لاعب الزمالك الهدف الأول في مرمى فاركو، بالدقيقة 49.

وحرص بانزا علي الاحتفال مع الجماهير بالهدف الاول للزمالك

شاهد الفيديو من هنا

مباراة الزمالك وفاركو

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن تشكيل الأبيض لمباراة فاركو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

أحمد فتوح.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وبنتايج وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد شحاتة وسيف جعفر وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي.

