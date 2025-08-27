الأربعاء 27 أغسطس 2025
منتخب الناشئين مواليد 2009 يواجه شباب الداخلية وديا اليوم

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

يخوض منتخب الناشئين مواليد 2009، اليوم الأربعاء، مباراته الودية الثانية أمام فريق الداخلية مواليد 2007 ضمن سلسلة المواجهات الودية التي حددها الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف، خلال معسكره التدريبي المغلق المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

 

منتخب 2009 يستعد لوديتي السعودي

ويستعد منتخب الناشئين مواليد 2009 لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب السعودي في الثالث والسادس من سبتمبر المقبل.

منتخب الناشئين مواليد 2009، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2009، فيتو

منتخب الناشئين يفوز على زد 

واستهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، مبارياته الودية خلال معسكره التدريبي الذي انطلق يوم الأحد الماضي بالتعادل السلبي أمام فريق زد مواليد 2007 في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على أحد  الملاعب بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

شهدت المباراة تواجد الكابتن علاء نبيل المدير الفني للمنتخبات الوطنية وعصام الحضري المشرف على حراس مرمي المنتخبات الوطنية.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2009

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين مواليد  2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًّا، عبد الستار صبري مدربًا عامًا، كريم أيمن مدربًا مساعدًا، أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، شادي الشريف مديرًا اداريًا، محمد أكمل طبيبًا للفريق، شادي الجيلاني محللًا للأداء، وجيه حسن عامل مهمات.

