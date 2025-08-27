ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل، بشأن لحاق ثلاثي الخط الخلفي في فريق الأهلي، محمد شكري وياسر إبراهيم وياسين مرعي، بمباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “حارس الأهلي”، أن الثلاثي محمد شكري وياسر إبراهيم وياسين مرعي، تأكد غيابهم عن مباراة الأهلي أمام بيراميدز بسبب عدم جاهزيتهم بدنيًّا وطبيًّا لخوض اللقاء بحسب الجهاز الفني للأحمر.

موقف بن رمضان وإمام عاشور

فيما كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات الحالة الصحية للثنائي إمام عاشور ومحمد علي بن رمضان، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح شوبير أن الفحوصات الطبية أكدت التئام الكسر الذي تعرض له إمام عاشور بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن اللاعب أبدى رغبته في المشاركة أمام بيراميدز، إلا أن الجهازين الفني والطبي يحرصان على عدم الاستعجال في الدفع به حفاظًا على سلامته.

ياسين مرعي، فيتو

وأكد شوبير أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر يتابع حالة إمام عاشور بالتنسيق مع الأهلي لتحديد موقفه من الانضمام لمعسكر المنتخب، مشيرا إلى أن نفس الأمر ينطبق على اللاعب مروان عطية.

كما أضاف شوبير أن محمد علي بن رمضان في حالة جيدة، وقد خاض المران الجماعي للفريق بشكل كامل وطبيعي، ليكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في مباراة المقبلة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في التاسعة مساء السبت المقبل بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

