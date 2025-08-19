الثلاثاء 19 أغسطس 2025
طبيب الأهلي: الأشعة أثبتت إصابة شكري بشد في العضلة الأمامية

محمد شكري
محمد شكري

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن الأشعة التي أجراها محمد شكري، لاعب الفريق، كشفت عن إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية. 

 

وينفذ لاعب الأهلي  برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية. 

 

ويغيب الأهلي عن مواجهات الجولة الثالثة للمسابقة وفقًا لقرعة البطولة ويواصل تحضيراته على ملعب التتش استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٢٥ أغسطس الجاري في المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

