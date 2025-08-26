بالأسماء، نتيجة انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات "شعبة المحررين الاقتصاديين"، نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025م، وأسفرت عن فوز الزميل محمد حماد (الأهرام) بمنصب مقرر الشعبة، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي الزملاء: محمود عبد الجابر العربي (الشروق)، وأحمد البطران (العامل المصري) وإيهاب فاروق (حر)، ومنى البديوي (العالم اليوم)، وأحمد شندي (عالم المال)، وسعيد الأطروش (العالم اليوم)، وعلاء الطويل (المساء)، وحسام الدين راضي (حر).

انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين



أجريت الانتخابات تحت إشراف الزملاء: جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وعبدالرءوف خليفة وكيل النقابة المشرف على الشُّعب والروابط، ومحمود كامل عضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة، ومحمد نجم، وسارة العيسوي، وإبراهيم عامر.



