قالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، اليوم الثلاثاء، إن "استهتار" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الصارخ بالحياة البشرية أمر مريع".

سيناتورة ديمقراطية: استهتار نتنياهو الصارخ بالحياة البشرية مريع

وأضافت: "لا يمكن لواشنطن إرسال مال لإسرائيل لتستخدمه في قتل فلسطينيين أبرياء من أطباء وممرضين وصحفيين".

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "إننا سنمنع إقامة دولة فلسطينية ونحن نفعل ذلك".

ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعث برسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول فيها الموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية والحرب الدائرة في غزة.

الاعتراف بدولة فلسطين

وأوضح ماكرون أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين لا تعكس "أي نوع من التسامح مع حماس"، بل تهدف إلى دعم حل الدولتين وإحياء مسار السلام

