ماكرون يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو

بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة مباشرة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تضمنت انتقادات حادة لسياسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

رفض تسييس معاداة السامية

وشدد ماكرون على أنّ مكافحة معاداة السامية يجب أن تبقى قضية إنسانية وأخلاقية، وليست وسيلة سياسية لتبرير ممارسات الاحتلال.

وقف الاستيطان الإسرائيلي

ودعا نتنياهو إلى وقف فوري للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه السياسة تقوض فرص السلام.

إنهاء الحرب على غزة

ووصف ماكرون اندفاع إسرائيل العسكري في قطاع غزة بـ"القاتل"، وطالب بإنهائه فورًا، مؤكدًا أن المدنيين هم الضحايا الأبرز لهذه العمليات.

تأتي رسالة ماكرون في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الأوروبية والدولية لإسرائيل بسبب الحرب المستمرة على غزة، حيث تتزايد الدعوات لوقف إطلاق النار وفتح مسارات إنسانية عاجلة.

كما تُعتبر هذه التصريحات الأشد من نوعها من الرئيس الفرنسي منذ اندلاع الحرب، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في لهجة باريس تجاه حكومة نتنياهو.

يرى محللون أن الموقف الفرنسي قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط الأوروبية على إسرائيل، خصوصًا فيما يتعلق بملف الاستيطان، وهو ملف لطالما اعتبره الاتحاد الأوروبي عقبة أمام أي تسوية سياسية.

