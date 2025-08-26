الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ترامب يعلق على خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

دونالد ترامب وتايلور
دونالد ترامب وتايلور وترافيس، فيتو

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خبر خطوبة المغنية الأمريكية الأشهر تايلور سويفت، ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

وقال الرئيس ترامب، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأميركي اليوم 26 أغسطس، عندما سُئل عن إعلان خطوبة تايلور سويفت ولاعب NFL ترافيس كيلسي: "أتمنى لهما كل التوفيق. أعتقد أنه لاعب رائع، وشخص رائع. أعتقد أنها شخصية رائعة".

 

خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي 

أعلنت  النجمة تايلور سويفت، رسميا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، عن خطبتها على لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

ونشرت تايلور سويفت، صور تقدم ترافيس كيلسي لخطبتها، وظهرا الثنائي سعداء بهذه الخطوة الهامة في علاقتهما العاطفية.

Image
Image

ترافيس كيلسي عن علاقته بتايلور سويفت: هذه فتاتي وأنا فخور بذلك

 وتحدث لاعب كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، عن علاقته تايلور سويفت،، خلال استضافته في أحد برامج الراديو.

وقال ترافيس كيلسي، عن حبيبته تايلور سويفت:"أنت تريد أن تبقي الأمور خاصة، ولكن في نفس الوقت لست هنا لإخفاء أي شيء. هذه فتاتي، هذه سيدتي.. أنا فخور بذلك".

Image

رسميًّا.. المغنية تايلور سويفت تصبح مليارديرة

في سياق متصل، ذكر تقرير صحفي لـ بلومبرج نيوز، أن المغنية الشهير تايلور سويفت، أصبحت رسميا، مليارديرة، بعد أن وصلت ثروتها الصافية لـ 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الصحفي، أن جولة تايلور سويفت الأخيرة  Eras Tour، حققت أموالًا تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة، كما أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعًا لهذا العام، علاوة على الإيرادات القياسية التي حققها فيلمها التسجيلي الأخير والذي تخطت الـ ١٢٥ مليون دولار أمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دونالد ترامب دونالد ترامب وتايلور سويفت دونالد ترامب وخطوبة تايلور سويفت

مواد متعلقة

خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي (صور)

أول تعليق من دونالد ترامب حكم حبس مارين لوبان

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads