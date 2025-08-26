ترامب يعلق على خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خبر خطوبة المغنية الأمريكية الأشهر تايلور سويفت، ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

وقال الرئيس ترامب، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأميركي اليوم 26 أغسطس، عندما سُئل عن إعلان خطوبة تايلور سويفت ولاعب NFL ترافيس كيلسي: "أتمنى لهما كل التوفيق. أعتقد أنه لاعب رائع، وشخص رائع. أعتقد أنها شخصية رائعة".

خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي

أعلنت النجمة تايلور سويفت، رسميا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، عن خطبتها على لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

ونشرت تايلور سويفت، صور تقدم ترافيس كيلسي لخطبتها، وظهرا الثنائي سعداء بهذه الخطوة الهامة في علاقتهما العاطفية.

ترافيس كيلسي عن علاقته بتايلور سويفت: هذه فتاتي وأنا فخور بذلك

وتحدث لاعب كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، عن علاقته تايلور سويفت ،، خلال استضافته في أحد برامج الراديو.

وقال ترافيس كيلسي، عن حبيبته تايلور سويفت:"أنت تريد أن تبقي الأمور خاصة، ولكن في نفس الوقت لست هنا لإخفاء أي شيء. هذه فتاتي، هذه سيدتي.. أنا فخور بذلك".

رسميًّا.. المغنية تايلور سويفت تصبح مليارديرة

في سياق متصل، ذكر تقرير صحفي لـ بلومبرج نيوز، أن المغنية الشهير تايلور سويفت، أصبحت رسميا، مليارديرة، بعد أن وصلت ثروتها الصافية لـ 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الصحفي، أن جولة تايلور سويفت الأخيرة Eras Tour، حققت أموالًا تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة، كما أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعًا لهذا العام، علاوة على الإيرادات القياسية التي حققها فيلمها التسجيلي الأخير والذي تخطت الـ ١٢٥ مليون دولار أمريكي.

