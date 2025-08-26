أخبار الاقتصاد اليوم: "منتجي الدواجن" يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض.. انخفاض أسعار لتر زيت العباد والذرة.. وخسائر فادحة للبورصة في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



انخفاض لتر العباد والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، بينما انخفضت أسعار لتر زيت العباد والذرة، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 50 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 50500 جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه.

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 56 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 63 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي ما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفق أحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 94 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 106 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 109 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 125 جنيهًا للتر.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميا

توقع سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، إذا اتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة.

وأوضح إمبابي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الذهب عالميًا يتحرك منذ نحو شهر في نطاق عرضي، يتراوح بين 3300 و3370 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بدوره على السوق المحلي، حيث ظل الجرام عيار 21 في حدود 4530 إلى 4590 جنيهًا.

واعتبر أن هذه المستويات السعرية العالمية تعد "منخفضة نسبيًا" مقارنة بالسقف الطبيعي الذي يصل إلى 3500 دولار للأوقية.

ارتفاع الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق



أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 427 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 397 جنيهًا، بارتفاع 5.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 420 جنيها في الأسواق، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 397 جنيهًا، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بارتفاع 13 جنيها عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 398 جنيها في الأسواق، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 340 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.





"منتجي الدواجن" يكشف أسباب ارتفاع أسعار البيض

علق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على ارتفاع سعر كرتونة البيض ووصولها لـ 150 جنيها، قائلا: " ارتفاع أسعار كرتونة البيض ليس بجديد، ووصل سعر كرتونة البيض فى 2024، إلى 180 و190 جنيها، وفى 2025 بدأ التراجع الملحوظ".



وأرجع أسباب ارتفاع أسعار البيض إلى ارتفاع تكلفة الخامات، مثل الذرة والصويا، وهذا لا يعني ارتفاعا فى أسعار البيض، موضحا: " لا يوجد ارتفاع فىأسعار البيض طبقا لارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج".



وأضاف: " الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار البيض بسبب زيادة الإنتاج، وهناك حلقات تداول من تاجر وآخر، وسعر كرتونة البيض فى المزارع يصل إلى 130 جنيها".



وأكد أن أمريكا أكبر دول العالم فى الإنتاج والاستهلاك تعاني من أزمة فى توافر البيض، وهو ما جعلها تستورد كميات كبيرة من الخارج.



خسائر فادحة للبورصة في ختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.464 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 35358 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 43474 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 15889 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 10733 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 14322 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة.



مصلحة الضرائب تطلق الإصدار الثاني لدليل الخدمات المقدمة للممولين

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق الإصدار الثاني لدليل الخدمات الضريبية المقدمة للممولين/ المكلفين، في إطار حرص وتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية باستمرار عمليات التطوير ورقمنة وميكنة كافة العمليات والإجراءات المقدمة للمجتمع الضريبي؛ التزامًا بمبدأ الشراكة ودعم نمو المتعاملين مع المصلحة، موضحةً أن الإصدار الجديد متاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

أشارت رشا عبد العال، إلى أن الدليل يوضح بالتفصيل كافة المعلومات التي يحتاجها الممول/المكلف عن الخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب المصرية من حيث: وصف للخدمة، المستدات المطلوبة للحصول على الخدمة، قنوات تقديم الخدمة، إجراءات وخطوات الحصول عليها، التوقيت المتوقع للحصول على الخدمة، الشروط والأحكام المرتبطة بها.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الثاني من الدليل يتضمن 18 باقة خدمات تغطي جميع الخدمات الضريبية المقدمة للممولين والمكلفين، وتشمل:

1- خدمات التسجيل.

2- خدمات الإقرارات.

3- خدمات الفاتورة/ الإيصال الإلكتروني.

4- خدمات رد الضريبة.

5- خدمات الاتفاقيات الدولية.

6- خدمات الإعفاءات.

7- خدمات حسابات الممولين.

8- خدمات المدفوعات.

9- خدمات الحجز والتحصيل.

10- خدمة العملاء.

11- خدمات البحوث الضريبية.

12- خدمات الطعون.

13- خدمات إنهاء المنازعات.

14- خدمات الفحص.

15- خدمات التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقوانين الضريبية.

16- خدمات التواصل مع المجتمع الضريبي.

17- خدمات التصرفات العقارية.

18- الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقوانين (5، 6، 7) لسنة 2025.

ويمكن الإطلاع على الدليل وتحميله من خلال الدخول على الرابط.



انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025



سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 75 جنيها للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 63 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 114 جنيها للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 75 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 62 إلى 63 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه.

وعن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.





