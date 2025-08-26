الأربعاء 27 أغسطس 2025
أسعار الذهب فى الإمارات 2025.8.26

شهدت أسعار جرام الذهب في الإمارات استقرارا ملحوظا اليوم الثلاثاء فى التعاملات المسائية 26 أغسطس 2025، بالسوق الإماراتية.

سعر جرام الذهب في الإمارات

  • وسجل سعر الجرام عيار 24: 407 دراهم إماراتية - يُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.
  • وعيار 21: 361 درهما إماراتيا –  يُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية.
  • وعيار 18: 309 دراهم إماراتية –  يُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3384.34 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.

 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3432.40 دولار.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضي، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل، قائلا إن المخاطر التي تحيط بسوق العمل آخذة في الارتفاع.

ويتجه الذهب إلى الارتفاع عند خفض أسعار الفائدة، إذ يُقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 38.72 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1352 دولارا، وصعد البلاديوم 1% ليسجل 1096.75 دولار.

