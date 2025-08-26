أسعار الذهب في السعودية مساء الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تنشر فيتو أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 داخل المملكة العربية السعودية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

406 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

356 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

305 ريالات للبيع

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3384.34 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3432.40 دولار.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل، قائلا إن المخاطر التي تحيط بسوق العمل آخذة في الارتفاع.

ويتجه الذهب إلى الارتفاع عند خفض أسعار الفائدة، إذ يُقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 38.72 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1352 دولارا، وصعد البلاديوم 1% ليسجل 1096.75 دولار.

