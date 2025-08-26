الأربعاء 27 أغسطس 2025
حوادث

استمرار حبس خادمة متهمة بسرقة شقة طبيبة بالدقي

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس خادمة متهمة بسرقة شقة طبيبة بدائرة قسم شرطة الدقي، 15 يوم على ذمة التحقيقات. 

 

اتهام خادمة بسرقة شقة طبيبة في الدقي 

البداية كانت بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من طبيبة تفيد بقيام خادمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقتها الكائنة بدائرة القسم.

 

وكشفت الطبيبة في التحقيقات أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقتها، وأنها تتهم الخادمة بذلك. 

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث للوقوف علي ملابسات الحادث. 

