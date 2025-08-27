هل استخدام آبلكيشن بنك مصر برسوم؟

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الرسوم والمصاريف بعد استخدام آبليكشن البنك على الإنترنت.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن خدمة الإنترنت البنكي مجانية.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة التسجيل في خدمة الإنترنت البنكي.

وأوضح مسؤولون في بنك مصر أن عملاء البنك يمكنهم حاليا التسجيل بخدمة الإنترنت البنكي دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقة الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية فقط والاستفادة بكافة الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان مع ضرورة التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيفاء طلب الاشتراك لتجنب إيقاف الخدمة.

كما يمكن للعملاء التسجيل بموجب البطاقة المدفوعة مقدمًا أو المرتبات مع ضرورة الاشتراك فى الخدمه من خلال أقرب فرع ولا بد من وجود رقم تعريفى قائم وعدم وجود حسابات أو بطاقة خصم فورى أو ائتمانية قائمة.

ويمكن للعملاء بعد التسجيل الاستعلام عن رصيد ومعاملات بطاقة المرتبات والبطاقة المدفوعة مقدما والتسجيل على خدمة الإنترنت البنكي، وذلك من خلال اتباع الخطوات بالرابط التالي:

https://bnkmsr.com/3Ouv5Zs

ويقدم بنك مصر العديد من الخدمات لعملائه بما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم المختلفة ولعل في مقدمة هذه الخدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الإنترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

٢_ربط ودائع.

٣_ شراء شهادات ادخار.

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٦_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت.

٧_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.