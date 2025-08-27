الأربعاء 27 أغسطس 2025
اقتصاد

هل استخدام آبلكيشن بنك مصر برسوم؟

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر حول الرسوم والمصاريف بعد استخدام آبليكشن البنك على الإنترنت.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أن خدمة الإنترنت البنكي مجانية.

وفي سياق متصل يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة التسجيل في خدمة الإنترنت البنكي.

وأوضح مسؤولون في بنك مصر أن عملاء البنك يمكنهم حاليا التسجيل بخدمة الإنترنت البنكي دون التوجه للفرع من خلال التطبيق بموجب بطاقة الخصم الفوري أو البطاقة الائتمانية فقط والاستفادة بكافة الخدمات التي لا تتطلب رموز الأمان مع ضرورة التوجه للفرع في خلال 6 أشهر لاستيفاء طلب الاشتراك لتجنب إيقاف الخدمة.

كما يمكن للعملاء التسجيل بموجب البطاقة المدفوعة مقدمًا أو المرتبات مع ضرورة الاشتراك فى الخدمه من خلال أقرب فرع ولا بد من وجود رقم تعريفى قائم وعدم وجود حسابات أو بطاقة خصم فورى أو ائتمانية قائمة.

ويمكن للعملاء بعد التسجيل الاستعلام عن رصيد ومعاملات بطاقة المرتبات والبطاقة المدفوعة مقدما والتسجيل على خدمة الإنترنت البنكي، وذلك من خلال اتباع الخطوات بالرابط التالي: 
https://bnkmsr.com/3Ouv5Zs

ويقدم بنك مصر العديد من الخدمات لعملائه بما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم المختلفة ولعل في مقدمة هذه الخدمات الإنترنت البنكي  للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الإنترنت البنكي للأفراد وهي كالتالي:

١_فتح حساب إضافي.

٢_ربط ودائع. 

٣_ شراء شهادات ادخار

٤_عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

٥_ طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية.

٦_ طلب إيقاف بطاقة مؤقت. 

٧_خدمة تفعيل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

