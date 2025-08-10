حبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته بالوراق

أمرت نيابة الجيزة، بحبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته في الوراق، بسبب خلافات بينهما عقب انفصال هما، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصابة بحروق نتيجة إلقاء مادة كاوية عليها في الوراق

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل سيدة إلى المستشفى مصابة بحروق نتيجة إلقاء مادة كاوية عليها في منطقة الوراق.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن طليق المجني عليها ألقى عليها ماء نار، انتقاما منها نتيجة خلافات بينهما عقب انفصالهما.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

