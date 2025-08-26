المرصد الأورومتوسطي عن بيان الاحتلال حول قصف مجمع ناصر: أكاذيب مفضوحة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي بشأن قصف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، تضمن "أكاذيب مفضوحة" تهدف إلى تبرير استهداف منشأة طبية مكتظة بالمرضى والجرحى والنازحين.

المرصد الأورو متوسطي: هجوم إسرائيل على المستشفيات انتهاكات صارخة

وأوضح المرصد أن إسرائيل تحاول من خلال بياناتها الرسمية التغطية على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن الهجوم على المستشفيات يشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.

رواية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أولي، أن قواته رصدت كاميرا مراقبة زرعتها حركة حماس في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أنها كانت تُستخدم لرصد تحركات الجيش وتوجيه العمليات القتالية ضده.

وتابع جيش الاحتلال في زعمه: أجرينا تحقيقا أوليا بشأن الهجوم على مجمع ناصر الطبي في غزة الذي أسفر عن مقتل صحفيين، والتحقيق الأولي أظهر أن القوات رصدت كاميرا وضعتها حماس في المنطقة.

تفاصيل الحادثة التي أعلن عنها جيش الاحتلال



وبحسب التحقيق الأولي الذي نشره الجيش الإسرائيلي تم اكتشاف الكاميرا في منطقة محيطة بمستشفى ناصر، الكاميرا وُصفت بأنها وسيلة استخباراتية تهدف إلى متابعة نشاطات الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر، حماس كانت تستفيد منها في توجيه نيرانها وأنشطتها القتالية ضد القوات الإسرائيلية المتواجدة في القطاع.

