جيش الاحتلال يزعم: رصدنا كاميرا تابعة لحماس تستخدم لمراقبة قواتنا قرب مستشفى ناصر

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان أولي، أن قواته رصدت كاميرا مراقبة زرعتها حركة حماس في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدًا أنها كانت تُستخدم لرصد تحركات الجيش وتوجيه العمليات القتالية ضده.

وتابع جيش الاحتلال في زعمه: أجرينا تحقيقا أوليا بشأن الهجوم على مجمع ناصر الطبي في غزة الذي أسفر عن مقتل صحفيين، والتحقيق الأولي أظهر أن القوات رصدت كاميرا وضعتها حماس في المنطقة

تفاصيل الحادثة التي أعلن عنها جيش الاحتلال

وبحسب التحقيق الأولي الذي نشره الجيش الإسرائيلي تم اكتشاف الكاميرا في منطقة محيطة بمستشفى ناصر، الكاميرا وُصفت بأنها وسيلة استخباراتية تهدف إلى متابعة نشاطات الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر، حماس كانت تستفيد منها في توجيه نيرانها وأنشطتها القتالية ضد القوات الإسرائيلية المتواجدة في القطاع.

الإجراء العسكري الإسرائيلي

وأوضح جيش الاحتلال أن قواته تعاملت مع الكاميرا على أنها تهديد مباشر، حيث تم استهدافها ومن ثم تفكيكها وإزالتها بشكل كامل، في إطار مساعيه لمنع أي محاولات لتقويض عملياته الميدانية.

تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي انتقادات دولية متزايدة بشأن عملياته قرب المرافق الطبية في غزة، فيما تواصل تل أبيب اتهام حماس باستخدام المستشفيات والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية.

الحادثة تسلط الضوء على حرب الاستخبارات والمراقبة الميدانية بين الجيش الإسرائيلي وحماس، والتي أصبحت عنصرًا محوريًا في سير المعارك داخل المناطق المكتظة بالسكان في القطاع.

