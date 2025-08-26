الجامعة المصرية الصينية تفتح باب التقديم بكلية التمريض

أعلنت الجامعة المصرية الصينية عن فتح باب التقديم بكلية التمريض للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بحد أدنى 55%

ويأتي افتتاح كلية التمريض ليكمل منظومة الكليات العملية بالجامعة بعد كلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي، وتلبية لاحتياجات سوق العمل في المجال الصحي، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على الكوادر التمريضية المؤهلة القادرة على المساهمة في رفع كفاءة الخدمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز العلاجية.

وقالت الدكتورة رشا الخولي – رئيس الجامعة المصرية الصينية: “إن كلية التمريض الجديدة بالجامعة أنشأت من أجل إعداد خريجين على مستوى عالٍ من الكفاءة، من خلال مناهج تجمع بين قوة التعليم المصري وخبرة التعليم الصيني المتطور، خاصة في مجالات التدريب العملي والمحاكاة الطبية. فالجامعة تتيح للطلاب بيئة تعليمية حديثة ومعامل متطورة وشراكات أكاديمية تُمكّنهم من اكتساب مهارات مهنية مطلوبة محليًا وإقليميًا.”

وأضافت الخولي أن اعتماد الكلية على الدمج بين النموذج المصري في تكامل العلوم الصحية والنموذج الصيني القائم على الانضباط والتطبيق العملي المكثف، يضمن للطلاب تجربة تعليمية متميزة تواكب المعايير العالمية وتؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وأكدت أن الجامعة المصرية الصينية ماضية في خطتها لإضافة برامج أكاديمية نوعية تعزز مكانتها كإحدى الجامعات الرائدة التي تضع على أولوياتها الجودة التعليمية وتخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات الدولة وسوق العمل، مع استمرارها في تقديم منح متميزة للطلاب المتفوقين في مختلف التخصصات.

