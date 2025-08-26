قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن آلاف المتظاهرين توجهوا في مسيرة نحو مقر الحكومة بالقدس المحتلة، حيث ينعقد اجتماع المجلس الأمني والسياسي المصغر.

آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يتوجهون نحو مقر الحكومة

ومن جهتها، قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن متظاهرين أغلقوا شارع الشاطئ قرب عتليت جنوب حيفا ضمن الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وكشف موقع واللا العبري، نقلًا عن مصادر رفيعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وجود انقسام داخل صفوف كبار الضباط حول الاستراتيجية العسكرية المتعلقة بمواصلة القتال في قطاع غزة، في ظل تزايد الضغوط الدولية والأوضاع الميدانية المعقدة التي تواجهها القوات الإسرائيلية منذ أشهر.

انقسام داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

بحسب التقرير، فإن بعض كبار الضباط يرون أن مواصلة العمليات العسكرية المكثفة قد تؤدي إلى استنزاف طويل الأمد دون تحقيق أهداف سياسية واضحة، بينما يعتقد آخرون أن التراجع الآن سيُعد بمثابة "هزيمة معنوية" قد تضعف صورة الردع الإسرائيلي في المنطقة.

ضغوط سياسية ودبلوماسية على إسرائيل

المصادر أوضحت أن القيادة السياسية في إسرائيل تواجه ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة ودول أوروبية لوقف التصعيد، مع تزايد التحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في غزة، وهو ما يضع المؤسسة العسكرية أمام معادلة صعبة بين إرضاء المتطلبات السياسية الدولية والحفاظ على أجندتها الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.