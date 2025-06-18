الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

هيئة الدواء تنظم جولة تفقدية لوفد صيني في عدد من مصانع المستلزمات الطبية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

نظمت هيئة الدواء المصرية جولة تفقدية لوفد الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية بجمهورية الصين الشعبية، لزيارة عدد من مصانع المستلزمات الطبية المصرية، وذلك على هامش مشاركة الوفد في فعاليات اجتماع قادة اللجنة الفنية لمنظمة فريق عمل المواءمة العالمية لعام 2025، والذي تستضيفه الهيئة بالقاهرة.

ترأس الوفد الصيني شو جينغهي، نائب رئيس الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية ورئيس منظمة فريق عمل المواءمة العالمية، ورافقه كل من هوانغ لونليانغ،  المستشار الثالث بإدارة تنظيم الأجهزة الطبية، بان جينغجينغ – عضو أول بالإدارة العامة للعلوم والتكنولوجيا والتعاون الدولي.

وشملت الجولة التفقدية عدة مصانع بمدينتي العبور والقاهرة الجديدة، ورافق الوفد من جانب الهيئة عدد من ممثلي الإدارة المركزية للعمليات، والإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.

خطوط الإنتاج والامتثال لمعايير الجودة العالمية

وخلال الجولة، اطلع الوفد على نماذج متميزة لممارسات التصنيع الجيد والتقنيات المتقدمة المطبقة داخل المصانع المصرية، حيث أعرب عن إشادته بمستوى التكنولوجيا وكفاءة خطوط الإنتاج والامتثال لمعايير الجودة العالمية.

وفي ختام الزيارة، توجه الوفد بالشكر والتقدير لهيئة الدواء المصرية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

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تأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لدعم توطين الصناعات الطبية، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المستلزمات الطبية المصرية إلى الأسواق الخارجية، في ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيزًا للدور الفني والرقابي الذي تقوم به الهيئة لدعم شركات تصنيع المنتجات والمستلزمات الطبية.

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