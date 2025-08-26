إرضاء لإسرائيل، أستراليا تطرد السفير الإيراني وتعتزم إدراج الحرس الثوري كـ"منظمة إرهابية"

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، أن حكومته قررت طرد السفير الإيراني من البلاد، على خلفية تورطه بالتحريض على أعمال معادية للسامية في أستراليا.

وقال ألبانيزي إن جميع الدبلوماسيين الأستراليين في إيران أصبحوا في أمان داخل دولة ثالثة بعد التوترات الأخيرة، مؤكدًا أنه سيشرع في إدراج الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وأضاف رئيس الوزراء الأسترالي أن الحكومة الإيرانية "وجّهت بشن ما لا يقل عن هجومين معاديين للسامية في أستراليا".



