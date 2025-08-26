عمر مكرم، رحلة الزعيم الروحي "للانتفاضة الشعبية" من الصعيد إلى القاهرة وسر صدامه مع محمد علي

الثلاثاء 26 أغسطس 2025
يعود عمر مكرم في مثل هذا اليوم إلى الذاكرة الوطنية، إذ يسترجع وعي المصريين واحدة من أعقد لحظاتهم التاريخية، حين هاجر عمر مكرم نقيب الأشراف،  من الصعيد إلى القاهرة ليصبح أحد أهم رموز الوطنية المصرية قبل أن يدخل في مواجهة مباشرة مع محمد علي باشا.

 

هجرة عمر مكرم من أسيوط إلى قلب القاهرة

ولد عمر مكرم في أسيوط عام 1750 وتلقى علومه في الأزهر حيث اكتسب مكانة علمية ودينية منحته احترام العامة والنخبة على السواء.

انتقاله إلى القاهرة لم يكن مجرد قرار شخصي بقدر ما كان انتقالًا نحو قلب السياسة والقرار، ففي العاصمة وجد نفسه شاهدًا ومشاركًا في صراعات النفوذ بين المماليك والعثمانيين، قبل أن يبرز كأحد قادة المقاومة الشعبية ضد حملة نابليون، إذ تصفه بعض المصادر الفرنسية والمصرية بأنه "الزعيم الروحي" للانتفاضة الشعبية.

صدام عمر مكرم مع محمد علي

اللحظة الأهم جاءت بعد رحيل الفرنسيين، حين لعب عمر مكرم الدور المحوري في تنصيب محمد علي باشا واليًا على مصر عام 1805، بعد أن قاد الجماهير والعلماء لإجبار العثمانيين على عزل الوالي خورشيد باشا.

وهذه اللحظة صنعت مفارقة لافتة فالرجل الذي فتح الطريق أمام محمد علي ليحكم مصر هو نفسه الذي سيدخل في صدام مرير معه لاحقًا. فمع ازدياد سلطة محمد علي، بدأ عمر مكرم يخشى من نزوع الوالي الجديد نحو الاستبداد وتهميش دور العلماء والشعب، فوقف في وجهه مؤكدًا أن السلطة "ليست مطلقة" وأنها لا تنفصل عن إرادة الناس.

هذا الخلاف انتهى بنفيه عام 1809 إلى دمياط، في مشهد مؤلم يعكس كيف تهمّش القوى الشعبية بعد أن تؤدي دورها في التغيير.

وظل مكرم في منفاه حتى وفاته عام 1822، بعيدًا عن الأضواء، لكن صورته بقيت في الوعي الجمعي كرمز لـ"الضمير الشعبي" الذي حاول أن يكون ميزانًا بين السلطة والناس.

وإرث عمر مكرم لا يقتصر على كونه شخصية دينية أو سياسية، بل يتجاوز ذلك إلى كونه مثالًا على اللحظة التي حاول فيها المصريون أن يصنعوا قرارهم بأيديهم، وأن يضعوا حدودًا للسلطة المطلقة.

ولهذا لم يكن غريبًا أن يعود اسمه في كتابات المؤرخين والمفكرين كأحد أوائل من نادوا بفكرة المشاركة الشعبية قبل أن تصبح شعارًا حديثًا.

