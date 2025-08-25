الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأزهر الشريف يدعم مشروع الصحة النفسية ونشر ثقافة الوعي بها

أ.د/أحمد الشرقاوي،
أ.د/أحمد الشرقاوي، ممثل الأزهر الشريف في اللجنة الوطنية

شارك الأزهر الشريف في الاجتماع السادس للجنة الوطنية العليا للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، الذي  نظمته الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسف وعدد من المنظمات الدولية.

الأزهر الشريف يشارك في أعمال اللجنة الوطنية للصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف

حضر الاجتماع أ.د/أحمد الشرقاوي، ممثل الأزهر الشريف في اللجنة الوطنية، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور مكرم النبراوي، مدير عام الخطة والمنهج، ومدير مشروع الصحة النفسية بقطاع المعاهد الأزهرية.

جهود الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته في دعم مشروع الصحة النفسية ونشر ثقافة الوعي بها

واستعرض أ.د "الشرقاوي" جهود الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته في دعم مشروع الصحة النفسية، ونشر ثقافة الوعي بها، مقدمًا رؤية الأزهر الشريف في هذا المجال، وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة خلال العام الدراسي 2024/2025، فضلًا عن مقترحات لضمان استدامة الجهود وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة.

كما قدّم الدكتور مكرم النبراوي تقريرًا مصورًا تضمن آليات دعم مبادرة نشر الوعي بالصحة النفسية في المعاهد الأزهرية بمختلف المناطق، وأبرز ما تحقق من خطوات عملية في تعزيز مفهوم الصحة النفسية بين الطلاب والمجتمع التعليمي.

وناقشت اللجنة الوطنية التوصيات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتعليمية والتنفيذية لمشروع دعم الصحة النفسية، وذلك في ضوء رؤية الأزهر الشريف ورؤية مصر 2030.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر - حفظه الله-، وتوجيهات فضيلة أ.د/:محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لدعم الصحة النفسية وتعزيزها للطلاب والمجتمع، وتأكيدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق هذا الهدف.

أحمد الشرقاوي الامانة العامة للصحة النفسية العام الدراسى 2024 2025 اللجنة الوطنية للصحة المعاهد الأزهرية جهود الأزهر الشريف رؤية مصر 2030 قطاع المعاهد الأزهرية مفهوم الصحة النفسية وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وزارة الصحة الأزهر الشريف

