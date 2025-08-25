الأزهر الشريف يدعم مشروع الصحة النفسية ونشر ثقافة الوعي بها

شارك الأزهر الشريف في الاجتماع السادس للجنة الوطنية العليا للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، الذي نظمته الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسف وعدد من المنظمات الدولية.

الأزهر الشريف يشارك في أعمال اللجنة الوطنية للصحة النفسية بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف

حضر الاجتماع أ.د/أحمد الشرقاوي، ممثل الأزهر الشريف في اللجنة الوطنية، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور مكرم النبراوي، مدير عام الخطة والمنهج، ومدير مشروع الصحة النفسية بقطاع المعاهد الأزهرية.

جهود الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته في دعم مشروع الصحة النفسية ونشر ثقافة الوعي بها

واستعرض أ.د "الشرقاوي" جهود الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته في دعم مشروع الصحة النفسية، ونشر ثقافة الوعي بها، مقدمًا رؤية الأزهر الشريف في هذا المجال، وما تم تنفيذه من برامج وأنشطة خلال العام الدراسي 2024/2025، فضلًا عن مقترحات لضمان استدامة الجهود وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة.

كما قدّم الدكتور مكرم النبراوي تقريرًا مصورًا تضمن آليات دعم مبادرة نشر الوعي بالصحة النفسية في المعاهد الأزهرية بمختلف المناطق، وأبرز ما تحقق من خطوات عملية في تعزيز مفهوم الصحة النفسية بين الطلاب والمجتمع التعليمي.

وناقشت اللجنة الوطنية التوصيات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتعليمية والتنفيذية لمشروع دعم الصحة النفسية، وذلك في ضوء رؤية الأزهر الشريف ورؤية مصر 2030.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر - حفظه الله-، وتوجيهات فضيلة أ.د/:محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لدعم الصحة النفسية وتعزيزها للطلاب والمجتمع، وتأكيدًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق هذا الهدف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.