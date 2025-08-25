الثلاثاء 26 أغسطس 2025
ترامب: لا يهمني المال ما أريده هو السلام بين روسيا وأوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أولويته ليست المكاسب المادية، بل التوصل إلى تسوية سلمية تنهي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

 

ترامب يكشف عن هدفه المقبل

وأكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: على أن تحقيق السلام يمثل هدفه في المرحلة المقبلة.

 

ترامب: لن ننفق أي أموال على أوكرانيا بعد الآن

ولفت إلى إن الولايات المتحدة لن تعد تنفق أموالا على النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن تفاصيل "الضمانات الأمنية" لكييف لم تتم مناقشتها.


وأضاف ترامب خلال لقاء صحفي: "نحن لا ندفع أي أموال لأوكرانيا.. الآن نحن لا نخسر أي أموال. الآن نحن نبيع أسلحة لحلف الناتو، لأن دول الناتو وافقت بفضلي على زيادة الإنفاق (على الدفاع) إلى 5%".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن تفاصيل "الضمانات الأمنية" لكييف لم تتم مناقشتها بعد، وقال للصحفيين: "لم نناقش حتى تفاصيل هذا الأمر".

