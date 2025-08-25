الثلاثاء 26 أغسطس 2025
خارج الحدود

ترامب: الوضع في غزة مروع وسنخرج الرهائن قريبًا

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مروع"، مشيرًا إلى أن عدد الرهائن المتبقين هناك أقل من 20 شخصًا.

 

ترامب: سنعمل على إخراج الرهائن من غزة قريبا 

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، أن بلاده "ستعمل على إخراج هؤلاء الرهائن من القطاع في أقرب وقت ممكن"، دون أن يوضح تفاصيل إضافية بشأن آلية أو جدول زمني لهذه العملية.

 

استمرار الحرب الدائرة في غزة

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب الدائرة في غزة، والتي دخلت مراحل أكثر تعقيدًا مع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل جراء ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين. كما يتزامن موقف ترامب مع محاولاته تقديم رؤية مختلفة عن إدارة الرئيس جو بايدن، خاصة فيما يتعلق بملف الرهائن والجهود الدبلوماسية.

 

و أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 245 بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 245 


في سياق متصل، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم الإثنين، إنه يجب حماية الصحفيين والمستشفيات والأطباء في قطاع غزة.

استشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة
وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، باستشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة.   

