قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لن تعد تنفق أموالا على النزاع الأوكراني، مشيرا إلى أن تفاصيل "الضمانات الأمنية" لكييف لم تتم مناقشتها.

ترامب: لن ننفق أي أموال على أوكرانيا بعد الآن

وأضاف ترامب خلال لقاء صحفي: "نحن لا ندفع أي أموال لأوكرانيا.. الآن نحن لا نخسر أي أموال. الآن نحن نبيع أسلحة لحلف الناتو، لأن دول الناتو وافقت بفضلي على زيادة الإنفاق (على الدفاع) إلى 5%".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن تفاصيل "الضمانات الأمنية" لكييف لم تتم مناقشتها بعد، وقال للصحفيين: "لم نناقش حتى تفاصيل هذا الأمر".

ويعتقد ترامب أن النزاع في أوكرانيا يزداد تعقيدا بسبب وجود عنصر شخصي فيه، لكن سيتم تسويته مع ذلك.

وأشار أثناء توقيع سلسلة من الأوامر في البيت الأبيض: "بصراحة، اعتقدت أن أوكرانيا وروسيا ستكونان الأسهل"، مضيفا: "لقد اتضح أن هناك صراعات شخصية واسعة النطاق".

