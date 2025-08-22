رئيس الوزراء يلتقى نظيره الياباني على هامش قمة "تيكاد 9"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

حضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العلاقات التاريخية بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من 70 عامًا، التي تم ترفيعها إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" في أبريل من عام 2023، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء عن التطلع لمشاركة رئيس وزراء اليابان في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التقدير البالغ لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات القومية والتنموية الهامة، خاصةً المتحف المصري الكبير، والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، التي أسفرت عن إنشاء الجامعة المصرية اليابانية، وتدشين المدارس المصرية اليابانية بعدد 69 مدرسة حتي الآن، مُعربًا في هذا الصدد عن تطلعه للوصول إلى 500 مدرسة، فضلًا عن تدشين الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا التي تمثل نموذجًا تعليميًا استثنائيًا، والتطلع لأن تمتد هذه الجامعة لتفتح أبوابها للطلبة الأفارقة.

ولفت رئيس الوزراء إلى تطلعه لتوسيع دوائر التعاون بين البلدين لتشمل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وجوانبه المتعلقة بالحوكمة، مُعربًا عن تطلع مصر لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستفادة من التواجد في هذا المركز اللوجيستي والصناعي العالمي، لاسيما في ضوء الحوافز والمزايا التي تتميز بها المنطقة، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع عدد من التكتلات الاقتصادية والدول المجاورة.

وخلال اللقاء، أشار مدبولي إلى التطلع لفتح مجالات جديدة وأوسع للتعاون الاقتصادي مع اليابان، على ضوء الرؤية المشتركة تجاه عدد من الموضوعات وأبرزها تغير المناخ، واستفادة الشركات اليابانية من استراتيجية الهيدروجين الأخضر المصرية التي تم إقرارها في أغسطس 2024 – وغيرها – من خلال ضخ استثماراتها في هذا المجال.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون الثلاثي بين الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدول الأفريقية، وكذلك التعاون مع اليابان في إطار مجالات حفظ وبناء السلام، ودعم اليابان لأعمال مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ السلام، مما أسفر عنه تدشين برامج تعاون مشترك ثلاثى بين اليابان والمركز والدول الافريقية، مؤكدًا التطلع لاستمرار اليابان كشريك استراتيجي لمنتدى أسوان للسلام بهدف تعزيز الاستجابة الإقليمية للتحديات المستجدة التي تواجه السلم والأمن في آفريقيا.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء موقف مصر الثابت الرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى القطاع، بما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، فضلًا عن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم لما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.

واستعرض رئيس الوزراء المساعي المصرية مع باقي الوسطاء للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، فضلًا عن دعم جهود التهدئة في كافة أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدًا مواصلة مصر هذه المساعي بغية خفض التصعيد في المنطقة وتجنيب شعوبها المزيد من الصراع والتوتر.

ومن جانبه، أعرب شيجيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان، عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين في كافة المجالات، مُثمنًا التعاون الثقافي خاصةً في إنشاء المتحف المصري الكبير.

وطالب رئيس وزراء اليابان، إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي والعمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، مُعربًا عن التقدير والدعم لجهود مصر في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

كما أعرب شيجيرو إيشيبا، عن دعمه لأي شركة يابانية ترغب في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا الاهتمام بمشاركة ممثل عن اليابان في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وخلال اللقاء، أشار رئيس وزراء اليابان إلى التعاون القائم بشأن إنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مُؤكدًا أهمية تقديم الدعم اللازم لهذه المشروعات.

وأعرب شيجيرو إيشيبا، عن التطلع لدعم البحث العلمي المشترك مع الدول الأفريقية عبر توفير منح للدول الأفريقية من خلال الجامعة المصرية اليابانية، وكذا تطلعه لمشاركة مصر في المعرض الدولي للبستنة "إكسبو 2027 يوكوهاما" المقرر عقده في مدينة يوكوهاما اليابانية عام 2027.

وفي ختام اللقاء، هنأ مدبولي، رئيس وزراء اليابان على حسن التنظيم ومتابعة مخرجات القمة، خاصةً في مجال الطاقة المتجددة، معربًا عن التطلع لتكثيف التعاون مع اليابان في كافة المجالات.

