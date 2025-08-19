الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التجارة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة لاستثماراتنا

وزير الدولة للاقتصاد
وزير الدولة للاقتصاد والتجارة الياباني
ألقى "يويتشيرو كوجا"، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كلمة  خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي عقد في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين من الجانبين. 

استهل  وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كلمته بالإعراب عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الدولة المصرية على مختلف المستويات والأصعدة.

   

التطور الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة

وخلال كلمته أيضا، تحدث يويتشيرو كوجا عن  التطور الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والذي يحتل أهمية خاصة بالنسبة للاستثمارات اليابانية، مستعرضًا في ضوء ذلك عددا من أوجه الاستثمارات اليابانية في مصر والتي تسهم في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات مثل الصناعة، والطاقة، وتوفير فرص عمل عديدة.

جهود مصر تجاه التعاون والشراكة مع اليابان والشركات اليابانية 

كما أعرب وزير الدولة للاقتصاد والتجارة الياباني عن تقديره لجهود مصر تجاه التعاون والشراكة مع دولة اليابان والشركات اليابانية في مختلف المجالات، مشيرًا كذلك إلى أطر التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات الثقافة والآثار، من خلال استضافة العديد من المعارض الأثرية في اليابان.

وفي ختام كلمته، أعرب  "يويتشيرو كوجا"، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، عن تمنياته بنجاح زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، وأن تكون زيارة مثمرة وتحقق أهدافها.

