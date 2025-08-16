من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

في هذه السلسلة نستعرض مشاهد من القصص التي وردت في كتاب الله العزيز، القرآن الكريم، علنَّا نستخلص منها العبر والدروس التي تفيدنا في الدنيا، بتغيير سلوكياتنا إلى الأفضل، فنستزيد من الأفعال الطيبة، والتصرفات الراقية، ونتعامل بالحسنى مع الآخرين، فنفوز ونسعد في الآخرة.

سيدنا أيوب، عليه السلام.. أكثر الناس ابتلاء

يقول المفسرون إن النبي أيوب، عليه السلام، كان رجلا من الروم، وهو أيوب بن موص بن رازح بن العيص بن إسحاق بن سيدنا إبراهيم، عليه السلام.

وذكر بعضهم أن أمه هي ابنة لوط، عليه السلام، وقيل إن أباه كان ممن آمن بسيدنا إبراهيم، عليه السلام، يوم ألقي في النار فلم تحرقه.

وقد اشتهر القول الأول؛ لأنه من ذرية إبراهيم، قال تعالى: “وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ”

وهو من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم: “إنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ”.

إذن الصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق، وقيل إن زوجته اسمها "ليا" بنت يعقوب، وقيل "رحمة" بنت أفرائيم، وقيل "ليا" بنت منسا بن يعقوب.

قصة سيدنا أيوب في القرآن الكريم

قال تعالى: “وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِين”.

وقال سبحانه: “وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‏ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذابٍ، ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ، وَوَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرى‏ لِأُولِي الْأَلْبابِ، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ".

قال علماء التفسير: كان أيوب رجلا كثير المال من مختلف أنواعه، من الأنعام والعبيد والأراضي المتسعة بأرض حوران. وكان له أولاد وأهلون كثير.

ابتلاء أيوب

وفجأة، سُلِب ذلك منه جميعه، وابتُلي في جسده بأنواع من البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه، يذكر الله، سبحانه، بهما، وهو في كل ذلك صابر محتسب، ذاكر لله، عز وجل، في ليله ونهاره، وصباحه ومسائه.

وطال مرضه حتى يئس منه الناس، وأُخرج من بلده، واُلقي على مزبلة خارجها، وانقطع عنه جلساؤه، ولم يبق أحدٌ يعطف عليه سوى زوجته، فقد كانت تتقي الله فيه، وتحتفظ بذكريات علاقتهما القديمة أيام كان غنيا وقويا، وكريما، فكانت تتردد عليه فتصلح من شأنه، وتعينه على قضاء حاجته، وتقوم بمصلحته.

ولكن مع الوقت أصابها الضعف والوهن، والفقر، حتى كانت تخدم الناس بالأجر، لكي تطعمه وتسقيه، وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد، وما حدث له، بعد السعادة والنعم الكثيرة.

وروي عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: "أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل".

صبر أيوب

ولم يزد كل هذا أيوب إلا صبرا واحتسابا وحمدا وشكرا، حتى أن المثل يصرب به وبصبره.

وقيل: كان أيوب عليه السلام، أول من أصابه الجدري.

واختلف علماء التاريخ في مدة ابتلائه.. فقيل إنه ابتلي ثلاث سنوات، وقيل سبعا وأشهرا، حتى فرج الله عنه، وأعظم له الأجر وأحسن الثناء عليه.

وقال بعضهم: مكث في بلواه ثماني عشرة سنة.

وقيل: تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب، فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه تحته، فلما طال عليها، قالت: يا لأيوب؛ لو دعوت ربك لفرج عنك، فقال: لقد عشت سبعين سنة صحيحا، فهل قليل لله أن أصبر له سبعين سنة؟!

وبدأ الناس ينفرون منها ولا يستخدمونها؛ خوفا من أن ينالهم منها عدوى، لأنها تخالط أيوب؛ ما اضطرها لأن تبيع لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها مقبل طعام كثير، فأتت به إلى أيوب، فقال: من أين لك هذا؟! فقالت: خدمت به أناسا.

صبر زوجة أيوب

فلما كان الغد لم تجد أحدا فباعت الضفيرة الأخرى، بطعام، وأتت به إليه، ما أثار ريبته، وأقسم ألا يأكله حتى تخبره من أين لها هذا الطعام، فكشفت عن رأسها خمارها، فلما رأى شعرها محلوقا، قال في دعائه: "ربِّ إني مسني الضرُّ، وأنت أرحم الراحمين".

وعن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة، فرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من إخوانه، كان من أخص إخوانه له، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحدٌ من العالمين. قال صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به، فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب: لا أدري ماذا تقولل؟ غير أن الله عز وجل يعلم أني كنتُ أمُرُّ على الرجلين يتنازعان، فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، كراهية أن يذكر الله إلا في حق".

وكان يخرج في حاجته، فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يرجع، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه، أن "اركض برجلك هذا مغتسلٌ باردٌ وشراب" (ص: 42).

رفع البلاء

أي: اضرب الأرض برجلك، فامتثل ما أُمر به، فأنبع الله عينا باردة الماء، وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها، فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض، الذي كان في جسده ظاهرا وباطنا، وأبدله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة، وجمالا ومالا كثيرا.

فاستبطأته وانتظرت طويلا، ثم أقبل عليها قد أذهب الله ما به من بلاء، وهو أحسن مما كان، فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فو الله القدير على ذلك ما رأيتُ رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا.. قال: فإني أنا هو.

وكان له "أندران" (الأندر: الجرن)، أندر للقمح وأندر للشعير، فبعث الله سحابتي، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض.

وعن ابن عباس، أن الله ألبسه حُلَّةً من الجنة فتنحى أيوب وجلس في ناحية، فجاءت امرأته فلم تعرفه، فقالت: يا عبد الله، أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ها هنا؟! لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب، وجعلت تكلمه ساعة، فقال: ويحك، أنا أيوب. قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟! فقال: ويحك أنا أيوب قد رد الله عليَّ جسدي.

وذكر علماء التاريخ أن أيوب عليه السلام، لما توفي كان عمره ثلاثا وتسعين سنة، وقيل إنه عاش أكثر من ذلك.

ورُوي أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان، عليه السلام، على الأغنياء، وبيوسف عليه السلام، على الأرقاء، وبأيوب، عليه السلام، على أهل البلاء.

