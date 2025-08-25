رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلتقي الوفد المشارك بالأنشطة الطلابية بجامعة الجلالة

التقى الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بالوفد المشارك في ملتقى الأنشطة الطلابية الثاني بجامعة الجلالة (G-Force).

وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة الجديدة، على دعم وتشجيع الأنشطة الطلابية وتنمية مهارات الشباب الجامعي، تشارك الجامعة بوفد طلابي متميز في فعاليات الملتقى، والمقام بجامعة الجلالة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025.

وأعرب الدكتور معوض الخولي عن فخره واعتزازه بمشاركة طلاب الجامعة، مؤكدًا على أهمية التمثيل المشرف للجامعة وبذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج متميزة في مختلف المنافسات. وأشار إلى أن كل فرد من أعضاء الوفد يعد سفيرًا لجامعة المنصورة الجديدة وواجهة مشرفة لطلابها، متمنيًا لهم التوفيق والتميز في هذا الحدث المهم.

ويضم وفد الجامعة مجموعة من الطلاب والطالبات الموهوبين المشاركين في أنشطة متنوعة، منها: تنس الطاولة (طالبات)، بادل التنس، العزف الفردي، الغناء الفردي، التصوير الزيتي، دوري المعلومات، حفظ القرآن الكريم، الشطرنج، والأنشطة العلمية.

وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الملتقى بهدف تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب وتبادل الخبرات مع زملائهم من الجامعات المصرية الأخرى، بما يسهم في صقل مهاراتهم وبناء شخصياتهم المتكاملة.

