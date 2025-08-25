تدشين كتاب "قضايا الدولة.. صفحات من نور" بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي، ندوة لتدشين كتاب "قضايا الدولة.. صفحات من نور"، وشارك في الندوة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد عبد العال الخطيب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقدمت اللقاء الدكتورة الشيماء الدمرادش، مدير مشروع إحياء كتب التراث بمكتبة الإسكندرية.





بدأت الدكتورة شيماء الدمرداش اللقاء بكلمة عن وصايا ماعت والمبادئ المستوحاة من مصر القديمة، وماعت هي إلهة الحق والعدل عند قدماء المصريين وذكرت أن هذه الوصايا والتعاليم كانت تشكل جزءًا من نسيج الحياة المصرية القديمة، مؤكدة على أن العدالة والنظام هما أساس الملك واستقرار الكون والمجتمع.



كما قدمت الدمرداش نبذة عن المستشار الدكتور حسين مدكور، ومؤهلاته العلمية ومسيرته المهنية، لافتة إلى أنه يتمتع بخبرة قضائية وأكاديمية واسعة، إلى جانب إسهاماته البارزة في مجالات التحكيم والفقه الإسلامي والقانون المقارن، كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الحقوق عن رسالة بعنوان: "جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي".



واستهل المستشار حسين مدكور كلمته بنبذه عن هيئة قضايا الدولة والتي نشأت في عام 1876والتي سميت آنذاك ب"لجنة قضايا الدولة"، وقال إننا اليوم بصدد الاحتفال بتدشين الكتاب التاريخي عن الهيئة، وهو من إعداد المستشار محمد عبد العال الخطيب والذي يعتبر أولى فعاليات الاحتفال بمرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة. وقال إن هذا الكتاب يمثل إطلاله موجزة عن تاريخ قضايا الدولة الذي يجب إبرازه حيث إنها من أعرق الهيئات في مصر. وأكد على ضرورة توثيق التاريخ. كما تحدث عن المستشار عبد الحميد باشا بدوي أول رئيس لهيئة قضايا الدولة والذي يعتبر من عظماء الفكر القانوني في مصر والعالم العربي.



وبدأ المستشار محمد عبد العال الخطيب كلمته بالتأكيد على ضرورة تسليط الضوء على رجال الهيئة ومشاركتهم في الأحداث المؤثرة في تاريخ مصر، وقال إن الكتاب يتناول ثلاثة أبواب، أولها عن نشأه قضايا الدولة واختصاصاتها حيث جاء فيه أسباب إنشاء لجنة مستشاري الدولة والظروف التي ساهمت في فقد إرث أعرق هيئة قضائية في مصر "قضايا الدولة"، والباب الثاني اشتمل على عدة مباحث منها: -كيف لم تمس مقبرة توت عنخ أمون على الرغم من أنها مقبرة كاملة؟، عدم جواز منح امتياز جديد لحفر قناة بحرية موازية لقناة السويس، قضايا الدفع بالذهب،"الإفتاء بأن مصر غير مطالبة بأكثر من إعلان حالة الطوارئ في الحرب العالمية الثانية" أما المبحث الخامس والأخير فكان بعنوان "المنازعات الخارجية"، أما الباب الثالث فيشتمل على القامات والشخصيات التي كان لكل منهم دور في صناعة تاريخ مصر.



في ختام الندوة، قام المستشار الدكتور حسين مدكور بتكريم الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بإهدائه درع الهيئة. وقام اللواء خالد سعيد، رئيس قطاع الأمن بالمكتبة، باستلام الدرع نيابةً عن الدكتور زايد. كما قام بتكريم أحفاد المستشار عبد الحميد باشا بدوي.



