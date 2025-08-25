مانشستر يونايتد يرفض انتقال جارناتشو إلى تشيلسي في صفقة تبادلية

رفض نادي مانشستر يونايتد عرضًا آخر من تشيلسي يتعلق بصفقة تبادل تشمل الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، وفقًا للتقارير الأخيرة.

حيث يسعى نادي تشيلسي لإتمام صفقة اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات في 1 سبتمبر، لكنهم حتى الآن لم يكونوا مستعدين لتلبية طلب يونايتد البالغ 50 مليون جنيه إسترليني.

تشيلسي يعرض على مانشستر يونايتد صفقة تبادلية

تشير التقارير إلى أن تشيلسي يقييم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني، مما دفعهم إلى عرض بعض اللاعبين غير الأساسيين في تشكيلة الفريق كجزء من الصفقة.

وقد رفض يونايتد سابقا التعاقد مع أكسيل ديساسي وريناتو فيغا، وكريستوفر نكونكو، ونيكولاس جاكسون مقابل غارناتشو.

لكن التقارير تفيد بأن تشيلسي لم يتوقف عن محاولات خفض قيمة الصفقة من خلال إدراج لاعبين من الأطراف الهامشية في صفوف الفريق.

وحسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس" عن الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، فقد رفض مانشستر يونايتد الآن عرضًا يتضمن الجناح تايريك جورج في صفقة تبادل للحصول على جارناتشو.

