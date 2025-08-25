الثلاثاء 26 أغسطس 2025
بولندا تعلن عدم قدرتها على تمويل مشروع الإنترنت عبر "ستارلينك" لأوكرانيا

كشف وزير الرقمنة البولندي،  كشيشتورف جاوكوفسكي، اليوم الاثنين،  إن سلطات بلاده لن تتمكن من تقديم المساعدة في تمويل مشروع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لأوكرانيا.

 

وزير بولندي: الرئيس نافروتسكي يقطع الانترنت عن أوكرانيا


أوضح كشيشتورف جاوكوفسكي،  أن سبب ذلك يكمن  في اعتراض رئيس بولندا كارول نافروتسكي على قانون تمديد تقديم المساعدة والوضع الخاص للاجئين الأوكرانيين. صرح بذلك وزير الرقمنة في الجمهورية.


وكتب الوزير على منصة التواصل الاجتماعي X: "بقراره هذا، يقوم كارول نافروتسكي بإغلاق الإنترنت الأوكراني، لأن هذا هو ما يعنيه قراره بشأن قانون المساعدة للمواطنين الأوكرانيين بحكم الأمر الواقع. 

هذه نهاية خدمة الإنترنت ستارلينك التي توفرها بولندا لأوكرانيا في حالة الحرب. كما أنها نهاية دعم تخزين البيانات الإلكترونية للإدارة الأوكرانية في مكان آمن".

وفي 25 أغسطس، أعلن نافروتسكي عن رفضه لمشروع قانون تمديد الوضع الخاص والمساعدة للأوكرانيين الذين دخلوا إلى بولندا منذ فبراير 2022. وأوضح قراره بأنه يجب التوقف عن تقديم الرعاية الطبية المجانية وإعانات الأطفال.

