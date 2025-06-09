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خارج الحدود

بعد الهجوم الروسي، بولندا تنفذ طلعات بطائرات إف 16 لتأمين مجال أوكرانيا الجوي

طائرات إف 16، فيتو
طائرات إف 16، فيتو

 نفذت بولندا طلعات جوية بطائرات إف 16 المقاتلة صباح اليوم الإثنين، لتأمين مجال أوكرانيا الجوي بعد أن تعرض غرب أوكرانيا المجاورة لضربات روسية كبيرة.

 

هجوم جوي مكثف شنته روسيا على أراضي أوكرانيا

 وقالت القيادة العملياتية في وارسو في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "بسبب الهجوم الجوي المكثف الذي شنته روسيا الاتحادية على أراضي أوكرانيا، بدأت الطائرات البولندية وحلفاؤها العمل في المجال الجوي البولندي في الصباح".

وقال رئيس بلدية ريفني أوليكساندر تريتياك إن روسيا شنت ضربات عميقة خارج خطوط المواجهة خلال الليل، حيث ضربت غرب أوكرانيا بعشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ، ووصف ذلك بأنه "أكبر هجوم" على المنطقة.

 

روسيا صعدت مؤخرا من وتيرة حملتها ضد أوكرانيا

 وصعدت روسيا مؤخرا من وتيرة حملتها ضد أوكرانيا، مما أدى إلى إحباط الآمال في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد جهود دبلوماسية متجددة لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

تعد بولندا أحد أقرب حلفاء أوكرانيا وتلعب دور المركز اللوجستي الحيوي للمساعدات العسكرية الغربية إلى كييف.

 

اخترق صاروخ روسي المجال الجوي البولندي

 في مارس 2024، أبلغت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عن خرق مجالها الجوي بواسطة صاروخ كروز روسي، وطالبت بتفسير من موسكو.

وقد وقعت حادثة مماثلة في ديسمبر 2023، عندما اخترق صاروخ روسي المجال الجوي البولندي لعدة دقائق قبل أن يعود إلى أوكرانيا.

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بولندا طلعات جوية بطائرات إف 16 أوكرانيا ضربات روسية

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