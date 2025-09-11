مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة من أعظم الأعمال التي تُكفّر الذنوب وتُطهّر النفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا”، الصلاة تُجدد إيمان المسلم وتُعيد توبته إلى الله، مما يجعلها وسيلة دائمة للتخلص من الذنوب والخطايا.

والصلاة نورٌ يُضيء حياة المسلم في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة نور". هذا النور يُظهر للمسلم الطريق الصحيح ويُبعده عن الظلمات والضلال. الصلاة تُعين المسلم على اتخاذ القرارات الصحيحة في حياته، لأنها تربطه بالله وتُذكّره دائمًا بحكمته ورحمته. كما أن هذا النور يُضيء له طريقه يوم القيامة، فيُساعده على عبور الصراط بأمان.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 5:09 ص

• الظهر: 12:51 م

• العصر: 4:23 م

• المغرب: 7:05 م

• العشاء: 8:24 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:13 ص

• الظهر: 12:57 م

• العصر: 4:28 م

• المغرب: 7:11 م

• العشاء: 8:30 م

أسوان:

• الفجر: 5:10 ص

• الظهر: 12:45 م

• العصر: 4:12 م

• المغرب: 6:56 م

• العشاء: 8:10م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:04 ص

• الظهر: 12:48 م

• العصر: 4:19 م

• المغرب: 7:02 م

• العشاء: 8:20 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، إن متابعة المؤذن، وقول ما يقول، من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها.

فلا تصمت أثناء الأذان، بل ردده مع المؤذن، واختمه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي. رواه مسلم.

مواقيت الصلاة، وأخرج البخاري في صحيحه، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن.

