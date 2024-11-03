حكم الصلاة حال نزول المطر،مع بدء فصل الشتاء رسميا في مصر وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار متفاوتة الشدة علي مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة يجهل الكثيرون أحكام الصلاة حال نزول المطر كما يجهلون الرخص المباحة لهم في الصلاة حال نزول المطر ولا يعرفون شروط جمع الصلاة حال نزول المطر وفيما يلي نستعرض معكم 5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر، فإلى التفاصيل

1-حكم الخروج للصلاة وقت المطر

الأصل أن الخروج في المطر لا حرج فيه إذا لم يؤد إلى لحوق ضرر بالشخص، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر تعرض له وحسر عنه ثوبه، وكان يقول إنه حديث عهد بربه. وأما قصد الخروج للصلاة فيه، فالمطر إذا كان شديدًا بحيث يؤدي إلى بلل الثياب فهو يعد رخصة للتخلف عن الجمعة والجماعة، ومن الأفضل الأخذ بالرخص، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.

وترك الأخذ بالرخصة مكروه، وبالتالي فهذا الفعل مكروه والحالة هذه، قال المناوي في فيض القدير: (إن الله يحب أن تؤتى رخصة) جمع رخصة وهي تسهيل الحكم على المكلف لعذر حصل وقيل غير ذلك؛ لما فيه من دفع التكبر والترفع من استباحة ما أباحته الشريعة، ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه، فأمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبرها، ويقتل بذلك كبرها ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع،

2-حكم ترك صلاة الجماعة عند نزول المطر

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين، على الصحيح من قولي العلماء ؛ إلا إنها تسقط في أحوال ذكرها أهل العلم، ومن تلك الأحوال: نزول المطر الذي يبل الثياب، لقول الله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78، وقوله تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/366): " وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الجمعة والجماعة بِالْمَطَرِ الَّذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ , وَالْوَحْلِ الَّذِي يَتَأَذَّى بِهِ فِي نَفْسِهِ وَثِيَابِهِ ; قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إذَا قُلْت: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَقُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ ؟ لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ) , إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ , وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ"

وفي وقتنا الحاضرِ فإن الوَحْلَ لا يحصُل به تأذٍّ؛ لأنَّ الأسواقَ مزفَّتة، وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجدَ في بعض المواضع المنخفضة مطرًا متجمِّعًا، وهذا لا يتأذَّى به الإِنسانُ لا بثيابه ولا بقدميه، فالعُذرُ في مثل هذه الحال إنما يكون بنزولِ المطرِ فإذا توقَّفَ المطرُ فلا عُذر، لكن في بعض القُرى التي لم تُزفَّت يكون العُذرُ موجودًا، ولهذا كان منادي الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم ينادي في الليلةِ الباردةِ أو المطيرة: ( ألا صَلُّوا في الرِّحالِ ).

وفُهِمَ مِن قوله: ( أو أذًى بمطرٍ ) أنه إذا لم يتأذَّ به بأن كان مطرًا خفيفًا، فإنَّه لا عُذر له، بل يجب عليه الحضورُ، وما أصابه مِن المشقَّةِ اليسيرةِ، فإنه يُثابُ عليها

3-حكم الجمع بين الصلوات في المطر

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها إنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت الأُوْلَى منهما بسبب المطر الشديد؛ دفعًا للمشقة والحرج، وذلك بعدة شروط

4- شروط جمع الصلاة في المطر

حدد العلماء عدة شروط لجمع الصلوات في المطر تتمثل في:

1- وجود المطر في أول الصلاتين مع استمراره إلى وقت الثانية.

2- أن يكون المطر بما يبلّ الثياب، بمعنى أنَّه يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده.

3- أن يكون الجمعُ في وقت الأُوْلَى منهما جمع تقديم لا تأخير.

4- استحضار نية الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية.

4-أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، مع الموالاة؛ بحيث لا يطول الفصل بينهما.

5-حكم الصلاة في الثوب المبلل بالمطر ولا يمكن تغييره

مما لاشك فيه أن الطهارة من شروط صحة الصلاة ولكن ما يصيب الحذاء, أو الثوب من الماء الموجود في الشوارع محمول على الطهارة, ولو كان مختلطًا بالنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة غالبة عليه, وقد قال بعض العلماء أنه لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات، وما زالت الطرق وهذا فيها، وعليه، فتجوز لك الصلاة, إلا إذا كانت النجاسة غالبة على المياه المذكورة, أو تحققت من كون النجاسة قد أصابت الثوب.