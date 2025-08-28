حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه 

أثير جدل فقهي حول حكم صيام يوم الجمعة منفردًا، وذلك استنادًا إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تناولت هذه المسألة، ورغم النهي الوارد، فقد أوضح الفقهاء أن هناك 3 حالات تجيز صيام يوم الجمعة منفردًا، وتطرقت العديد من المذاهب الفقهية لحكم صيام يوم الجمعة منفردا، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:

الحكمة من النهي عن صيام يوم الجمعة

يرى العلماء أن الحكمة من هذا النهي تعود إلى أن الجمعة يوم عيد أسبوعي للمسلمين، يجتمعون فيه للصلاة والذكر، وهو يوم راحة وسعة، وليس يومًا للصيام الذي قد يرهق الصائم.

كما أن تخصيص الجمعة وحدها بالصيام قد يُفهم خطأً على أنه عبادة مستحبة، رغم عدم ورود فضل خاص لصيامه في السنة النبوية.

أحاديث النهي عن صيام الجمعة منفردا

ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام دون صيام يوم قبله أو بعده.

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم"، وفي رواية أخرى: " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم".

3 حالات تجيز صيام يوم الجمعة منفردا

رغم النهي الوارد، فقد أوضح الفقهاء أن هناك استثناءات تجيز صيام الجمعة منفردًا، مثل:

إذا وافق عادة صيام الشخص، كصيام يوم عرفة أو عاشوراء.

إذا جاء ضمن صيام الأيام البيض (13، 14، 15 من الشهر الهجري).

إذا كان صوم قضاء أو نذر، أو ضمن صيام شهر كامل.

وإذا كان الشخص يعمل ويشق عليه الصوم في العمل، ولا يجد وقتا لصيام التطوع غير يوم الجمعة، فلا بأس بصيامه في هذه الحالة؛ لأنه لم يقصد تخصيص يوم الجمعة، وإنما قصد صيام يوم تيسر له، ولأن الكراهة تنتفي بأدنى سبب كما قال العلماء.

واتفق العلماء على أن النهي الوارد يحمل معنى الكراهة التنزيهية، وليس التحريم، أي أنه من الأفضل تجنبه إلا لعذر شرعي أو إذا كان جزءًا من صيام آخر. وبالتالي، فإن الأصل هو اتباع السنة وتجنب التخصيص، مع الأخذ بالاستثناءات الواردة في الفقه الإسلامي.

حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها: إن صوم يوم الجمعة منفردًا مكروهه عند جمهور الفقهاء من الحنفية -في معتمد المذهب- والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة.

حكم صيام يوم الجمعة منفردا ومذاهب العلماء فيه

مذاهب العلماء في صوم يوم الجمعة

قال النووي في المجموع: كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم هو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف (أي: في المهذب) والجمهور، وقال القاضي أبو الطيب في المجرد روى المزني في الجامع الكبير عن الشافعي: أنه قال: لا أستحب صوم يوم الجمعة لمن كان إذا صامه منعه من الصلاة ما لو كان مفطرا فعله. هذا نقل القاضى.

وذكر النووي مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصوم بقوله: إن المشهور من مذهب الشافعية كراهته وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وابن المنذر.

وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يكره. قال مالك في الموطأ: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، قال: وصامه، قال: وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا كلام مالك.

وقد يحتج لهم بحديث عن ابن مسعود قال: «كان رسول الله ﷺ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة». قال النووي: «وقد سبق الجواب عن حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ كان يصوم الخميس والجمعة فلا يفرده».

والقائلون بكراهة إفراد يوم الجمعة بصيام استدلوا بالأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك منها: ما رواه «أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده"». وسئل جابر بن عبد الله: «أنهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم».

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال "لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وعن جويرية بنت الحارث أم المؤمنين ان النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: "أصمت أمس؟" قالت: لا، قال: "أتريدين أن تصومي غدا؟" قالت: لا، قال: فأفطري».

قال النووي: وأما قول مالك في الموطأ أنه ما رأى من ينهي فيعارضه أن غيره رأى فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بها لعدم المعارض لها ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه قال الداودى من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا حديث النهي ولو بلغه لم يخالفه.

