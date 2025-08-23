"طنشه" وتباهى بصورة بوتين، ترامب يحرج إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي (فيديو)

قاطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًّا، عقده اليوم السبت، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ليتفاخر بحصوله على صورة من نظيره الروسي سيوقعها ويعيدها.

وفاجأ ترامب الصحفيين وضيفه، خلال المؤتمر الذي عقد في البيت الأبيض، وبدا كأنه منشغل بالبحث عن شيء ما، قبل أن يخرج صورة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبدأ في عرضها والتباهي بها أمام الكاميرات.



🇺🇸🇷🇺 #ÚltimaHora 🇷🇺🇺🇸



🔴 Donald Trump durante su reunión con el presidente de la FIFA mostró una foto con Putin y afirmó que podría asistir al mundial de futbol del 2026 celebrado en EEUU.pic.twitter.com/OSQ28bnUli August 23, 2025

وقال ترامب، وهو يعرض صورته مع الرئيس الروسي أمام المصورين: "بوتين قد يحضر كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد فرض حظرًا على مشاركة روسيا في البطولات التي ينظمها، بسبب حربها على أوكرانيا، ويأتي إعلان ترامب عن احتمال حضور بوتين كإحراج لإنفانتينو.



وكان بوتين قد أشاد بنظيره الأمريكي، الجمعة، ووصفه بأنه "الضوء في نهاية النفق" للعلاقات المتعثرة بين موسكو وواشنطن.

وقال خلال فعالية في مدينة "ساروف" إن "العلاقة مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن مع وصول الرئيس ترامب، أعتقد أن هناك أخيرًا ضوء في نهاية النفق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.