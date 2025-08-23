السبت 23 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"طنشه" وتباهى بصورة بوتين، ترامب يحرج إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي (فيديو)

ترامب يحرج إنفانتينو
ترامب يحرج إنفانتينو بصورة بوتين،فيتو

قاطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًّا، عقده اليوم السبت، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ليتفاخر بحصوله على صورة من نظيره الروسي سيوقعها ويعيدها.

وفاجأ ترامب الصحفيين وضيفه، خلال المؤتمر الذي عقد في البيت الأبيض، وبدا كأنه منشغل بالبحث عن شيء ما، قبل أن يخرج صورة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويبدأ في عرضها والتباهي بها أمام الكاميرات.
 

وقال ترامب، وهو يعرض صورته مع الرئيس الروسي أمام المصورين: "بوتين قد يحضر كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد فرض حظرًا على مشاركة روسيا في البطولات التي ينظمها، بسبب حربها على أوكرانيا، ويأتي إعلان ترامب عن احتمال حضور بوتين كإحراج لإنفانتينو.


وكان بوتين قد أشاد بنظيره الأمريكي، الجمعة، ووصفه بأنه "الضوء في نهاية النفق" للعلاقات المتعثرة بين موسكو وواشنطن.

 

وقال خلال فعالية في مدينة "ساروف" إن "العلاقة مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن مع وصول الرئيس ترامب، أعتقد أن هناك أخيرًا ضوء في نهاية النفق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم لكرة القدم 2026 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مصنع لإنتاج زيوت ومواد تشحيم بأمريكا وأوامر للسكان بإخلاء المنطقة فورا (فيديو)

أول رد رسمي من الزمالك على التحقيق مع مجلس لبيب في إهدار المال العام

"على قد الإيد" باستثناء العويسي والفص، أسعار المانجو اليوم السبت 23 أغسطس 2025

مروة "بنت مبارك" للنيابة: معايا مستندات تثبت الحالة الصحية لـ شيكا وبيع كليته السبب الحقيقي لموته

عودة الموجة الحارة ورياح بهذه المناطق، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت

وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي وفيفي عبده تنعاها

في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مفارقة غريبة، كريم محمود عبد العزيز وزوجته ودينا الشربيني في حفل روبي بالساحل الشمالي (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة للشعب العلمية والأدبية

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads