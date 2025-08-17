الأحد 17 أغسطس 2025
رئيس الفيفا يتدخل في واقعة العنصرية بمباراة ليفربول وبورنموث

ليفربول
ليفربول

أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، الإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعب بورنموث أنطوان سيمينيو، خلال مواجهة ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تفاصيل الحادث 

وتعرض سيمينيو للإساءة من أحد مشجعي ليفربول في ملعب أنفيلد خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين، ما دفع الحكم أنتوني تيلور لإيقاف اللعب للتعامل مع الواقعة.

وتحدث تيلور للمدربين وقائدي الفريقين قبل استئناف المباراة.

وأعلنت شرطة مرسيسايد طرد رجل 47 عامًا من ملعب أنفيلد.

وأكدت الشرطة أمس السبت اعتقال الرجل القادم من ليفربول للاشتباه بارتكابه جريمة متعلقة بالإخلال بالنظام العام على أساس عنصري، واحتجازه للتحقيق معه.

وشكر سيمينيو زملائه في الفريق وليفربول وحكام المباراة وعائلة كرة القدم بأكملها على دعمهم.

رد فعل رئيس الفيفا

وقال إنفانتينو في بيان: "كرة القدم ليس فيها مكان للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز، شجاعة أنطوان وأدائه في الملعب رغم هذه المحنة هو مثال قوي على القوة والكرامة للاعبين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "ستكون لجنة صوت اللاعبين التي تم إنشاؤها كجزء من الركائز الخمس لمكافحة العنصرية التي اعتمدتها الجمعية العمومية لـ"فيفا" عام 2024، ستتواصل مع أنطوان وتراقب هذه المواقف عن كثب".

واختتم: "نحن ملتزمون بضمان احترام اللاعبين وحمايتهم، وبأن منظمي المسابقات وسلطات إنفاذ القانون يتخذون الإجراءات المناسبة".

وكشف سيمينيو عن تعرضه للإساءة العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

