محافظة الجيزة تعلن قطع مياه الشرب 6 ساعات في هذه المنطقة

أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات متواصلة تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت، وذلك في إطار أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل بداية من المساحة وحتى شارع ابن بطوطة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ المواطنين وأصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية التدابير اللازمة لتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما أشارت محافظة الجيزة إلى أنه سيتم الدفع بـ سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتضررة، على أن يتم استقبال طلبات الأهالي على رقم طوارئ شركة مياه الشرب 125 لتوفير الاحتياجات بشكل عاجل.

وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة لتطوير وتحسين شبكات مياه الشرب بما يضمن استمرارية الخدمة وتفادي أي أعطال مستقبلية.

