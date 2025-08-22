الجمعة 22 أغسطس 2025
مرات جوزي، عرض مسرحي كوميدي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة (صور)

عرض مسرحي بمكتبة
عرض مسرحي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، فيتو

يقدم فريق مسرح مكتبة مصر العامة  بالمنصورة في محافظة الدقهلية تحت رعاية الدكتورة رباب عبد المؤمن، غدا السبت، العرض المسرحي الاجتماعي الكوميدي “مرات جوزي”.

وتدور أحداث المسرحية لثلاثة أشخاص أولاد عم واسمهم نبيل واسم العائلة الشنواني متزوجين ويسكنون في نفس العمارة.

وتوفيت سيدة وبحوزتها عقد زواج عرفي مكتوب فيه اسم الزوج نبيل الشنواني فقط وتحدث مفارقات كوميدية بين أولاد العم وزوجاتهم.

العرض إعداد وإخراج المخرج وليد الحسانين، وتمثيل كل من؛ أمير عبد الواحد، محمود حجاج، عمرو رمزي، عمرو مغربي.

